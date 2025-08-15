Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeyçevre yolu Şahinkaya Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. idaresindeki 44 AGJ 430 plakalı otomobil ile 34 ANE 770 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi ise ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

