Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Tadım Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.B. idaresindeki 23 T 0131 plakalı ticari taksiyle, S.G.K. idaresindeki 23 AEC 857 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Haşan Şaş, ''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek Galatasaray yönetimine transfer çağrısında bulundu

''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek G.Saray'a istediği yıldızı duyurdu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.