Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Tadım Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.B. idaresindeki 23 T 0131 plakalı ticari taksiyle, S.G.K. idaresindeki 23 AEC 857 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ