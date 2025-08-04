Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesi Sürek köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 02 KP 205 plakalı hafif ticari araç ile 06 BRB 697 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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