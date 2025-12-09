Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Tepebağ köyü Çaybağı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ