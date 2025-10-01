Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ Cahit Dalokay Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta geçen motosikletin sürücüsü ve otomobilin sürücüsü polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen A.G. idaresindeki 23 ADS 442 plakalı motosiklet F.A. idaresindeki 23 DE 408 plakalı araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
