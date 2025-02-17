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Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, Sürücü Kaçtı
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Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kaza, Şeyh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 HK 535 plakalı otomobil ile 23 AFC 284 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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