Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

