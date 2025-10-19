Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaya Hayatını Kaybetti

Elazığ'da yolun karşısına geçmeyen çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yayadan biri hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 23 AGD 772 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan V.A. ve İsmet G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.

Yaralılardan İsmet G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ELAZIĞ