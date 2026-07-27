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Elazığ'da Otomobil Traktöre Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Traktöre Arkadan Çarptı: 1 Yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınarı mevkiinde otomobilin aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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