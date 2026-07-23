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Elazığ’da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ’da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Salıbaba Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yarlaı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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