Elazığ’da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yarlaı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı