Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Şehit İdris Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulans içerisinde yapıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı