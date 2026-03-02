Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Şehit İdris Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulans içerisinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı