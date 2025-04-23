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Elazığ'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı
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Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Beşoluk köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği O.K. idaresindeki 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile aynı aileden H.K., F.K, Y.K. ve M.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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