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Elazığ'da Trafik Kazaları Bilançosu: 20 Ölü, 2.293 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazaları Bilançosu: 20 Ölü, 2.293 Yaralı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, Elazığ'da geçen yıl 3.141 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 20 kişi hayatını kaybetti, 2.293 kişi yaralandı. Kazaların çoğunda sürücü hataları dikkat çekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bülteninde, Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen 3 bin 141 kazada 20 kişi hayatını kaybederken 2 bin 293 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Buna göre kent genelinde meydana gelen 3 bin 141 trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 2 bin 293 kişi de yaralandı. Kazaların bin 373'ü yaralanmalı olurken, bin 768'i ise maddi hasarlı oldu.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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