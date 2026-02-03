Haberler

Elazığ'da kavga: 2 yaralı

Elazığ'da kavga: 2 yaralı
Güncelleme:
Elazığ'da trafikte tartışan kişiler arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Gazi Caddesi valilik binası önünde yaşandı.

Elazığ'da trafikte tartışan kişiler arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Gazi Caddesi valilik binası önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan kimlikleri belirsiz kişiler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

