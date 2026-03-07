Elazığ'da trafik denetimi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik kontrolü uygulaması yapıldı. Bu kapsamda ekipler, kentin farklı noktalarında trafik kontrolü uygulaması gerçekleştirdi. Araçlar durdurularak, sürücülere evrak ve ehliyet kontrolü yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı