Elazığ'da TIR'ın Kamyonete Çarpması Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da tırın, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Kömürhan Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tır, aynı yönde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ