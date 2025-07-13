Elazığ'da Ticari Taksi Baraj Sularına Gömüldü

Elazığ'da Ticari Taksi Baraj Sularına Gömüldü
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Elazığ'da bir ticari taksi içinde bırakılan çocuk, el frenini indirince araç Keban Baraj Gölü'ne düştü. Çevredekiler çocuğu kurtardı, can kaybı yaşanmadı.

Elazığ'da bir ticari taksi içerisinde bırakılan çocuk, el frenini indirince araç baraj sularına gömüldü.

Olay, Elazığ-Pertek feribot iskelesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, E.B.'ye ait ticari taksi Elazığ feribot iskelesinde beklemeye başladı. Bu sırada araç içerisinde bırakılan çocuk, aracı çalıştırdı ve el frenini indirdi. Rampa aşağı giden araç, Keban Baraj Gölü sularına gömüldü. Sürücü B. ve çevredeki vatandaşlar koşarak suya girdi ve çocuğu araçtan çıkarttı. Ardından araç komple suya gömüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanın olmadığı olayda araç daha sonra çekici yardımı ile sudan çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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