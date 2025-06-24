Elazığ'da Ters Yönde İlerleyen Sürücü Kazaya Neden Oluyordu

Elazığ'da Ters Yönde İlerleyen Sürücü Kazaya Neden Oluyordu
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Elazığ'da kimliği belirsiz bir sürücünün ters yönde ilerlemesi, kazaya davetiye çıkardı. O anlar bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Elazığ'da ters yönde ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Olay, Harput Mahallesi yolu Ahmet Kabaklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir sürücü aracıyla ters yönde ilerleyeme başladı. Metrelerce ters yönde ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkartırken o anlar araç kamerasına anbean yansıdı. Araç bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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