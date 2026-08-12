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Elazığ'da Temmuz Ayında 402 Trafik Kazası: 1 Ölü, 345 Yaralı

Elazığ'da Temmuz Ayında 402 Trafik Kazası: 1 Ölü, 345 Yaralı
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Elazığ'da temmuz ayında meydana gelen 402 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 345 kişi yaralandı. Kazaların 206'sı yaralanmalı, 196'sı maddi hasarlı olarak kaydedildi. Emniyet, kazalarda en sık görülen sürücü hatalarını hız kurallarına uymamak, geçiş önceliğine dikkat etmemek, alkollü araç kullanmak ve hatalı şerit değiştirme olarak açıkladı.

Elazığ'da temmuz ayında meydana gelen 402 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 345 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da temmuz ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 402 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 345 kişi de yaralandı. Kazaların 206'sı yaralanmalı olurken, 196'sının ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak sıralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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