Araca bağladığı kızağı metrelerce çekti

Elazığ'da bir şahıs, aracına bağladığı kızağı metrelerce çekti. Tehlikeli eğlence kameralara yansıdı.

Olay, Baskil ilçesi Doğancık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kazağı araca bağlayarak çekmeye başladı. Kızağın üzerindeki şahıs ise kayarak eğlendi. Tehlikeli eğlence cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ