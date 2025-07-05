Elazığ'da Takla Atan Araçta 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Takla Atan Araçta 1 Kişi Yaralandı
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Elazığ-Baskil karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Baskil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza da bir kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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