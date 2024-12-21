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Elazığ'da Tahrip Edilen Mezarlık Duyarlı Vatandaş Tarafından Onarıldı

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Elazığ Asri Mezarlığı'nda tahrip edilen bir mezar, duyarlı bir vatandaş tarafından eski haline getirildi. Bahtiyar Yıldırım, durumu fark ederek mezarın üzerindeki toprağı temizledi ve merhumun ailesine bilgi ulaştırmayı amaçladı.

Elazığ'da bir mezarlık tahrip edildi, duyarlı vatandaş kabri eski haline getirdi

ELAZIĞ - Elazığ Asri Mezarlığı'nda bir mezarlığın tahrip olduğunu gören duyarlı vatandaş kolları sıvayarak kabri eski haline getirdi. Mezarın zarar görmesine hayvanların mı yoksa insanların mı neden olduğu bilinmiyor.

Elazığ'da annesiyle birlikte aile mezarlığını ziyaret eden Bahtiyar Yıldırım isimli vatandaş, hemen yan taraftaki bir mezarın kazılarak tahrip edildiğini fark etti. Asri Mezarlığında, tanımadığı bir kişiye ait olan mezarın tahrip edilmiş olduğunu gören Yıldırım, duruma kayıtsız kalmadı. Mezarın üzerindeki toprağı temizleyerek kabri eski haline getirmeye çalışan Bahtiyar Yıldırım yaptığı açıklamada, "Amacım merhumun ailesine bilgi vermek. Mezarlığa zarar verenin insan mı yoksa hayvan mı olduğunu bilmiyorum. Ancak böyle bir durumda duyarsız kalamazdım" dedi.

Elazığ'da Tahrip Edilen Mezarlık Duyarlı Vatandaş Tarafından Onarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - 3.Sayfa
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