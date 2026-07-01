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Banka önünde şüpheli valiz alarmı

Banka önünde şüpheli valiz alarmı
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Elazığ'da bir banka önüne bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Valizin içinden kıyafet ve battaniye çıktı.

Elazığ'da banka önüne bırakılan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Valizin içerisinden kıyafet ve battaniye çıktı.

Olay, Vali Fahribey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, banka şubesinin önünde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi çift taraflı yaya ve araç trafiğine kapattı. Adrese çağrılan bomba imha ekibi, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Büyük bir gürültü ile patlayan şüpheli valizin içerisinden kıyafet ve battaniye çıktı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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