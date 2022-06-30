20 yaşındaki Ferhat'ın cansız bedeni cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu - Haberler

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20 yaşındaki Ferhat'ın cansız bedeni cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 20 yaşındaki gencin cansız bedeni cami bahçesinde bulunan bir ağaca asılı halde bulundu. Jandarma ekipleri, şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

Elazığ'da vatandaşlar caminin bahçesindeki ağaçta asılı halde bir kişi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin 20 yaşındaki Ferhat Çelik'e ait olduğunu belirledi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ Cami 3. Sayfa Haberler

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