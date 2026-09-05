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Elazığ'da göçük: İşçi hayatını kaybetti

Elazığ'da göçük: İşçi hayatını kaybetti
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Elazığ’ın Ağın ilçesinde su boru hattı kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde su boru hattı kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yürütülen su boru hattı kazı çalışmaları esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Kazıda çalışan işçilerden Osman Koç (50), meydana gelen göçük sonucu toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toprak altından çıkarılan Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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