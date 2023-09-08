Elazığ'da Strafor Yüklü TIR'ın Dorsesi Yandı

ELAZIĞ'da seyir halindeki strafor yüklü TIR'ın dorsesi yandı. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen strafor yüklü TIR'ın dorsesi, alev alarak yandı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, TIR'da hasar oluştu. Yangın nedeniyle Elazığ'a yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Cep telefonuyla da kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)