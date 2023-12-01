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Elazığ'da Sopalı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da husumetli iki aile arasında çıkan sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavga Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Elazığ'da husumetli iki aile arasında çıkan sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda karşılaşan iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Malatya Elazığ Olaylar Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Haberler

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