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Elazığ'da Sopalı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

1 Aralık 2023 13:24 Son Güncelleme: 13:26 Abone Ol

Elazığ'da husumetli iki aile arasında çıkan sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavga Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.