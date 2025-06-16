Elazığ'da Son Bir Haftada 213 Olay, 212 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da son 1 haftada 213 olay meydana gelirken, 212 şahıs yakalandı. Şahıslarda 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valiliği, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir haftada 213 olay meydana gelirken, 212 şahıs yakalandı ve şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 66 bin 38 şahıs ve 44 bin 777 araç kontrol edildi. Aranması olan 404 şahıs yakalanırken, 24 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 238 araca cezai işlem uygulanırken 315 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 3 adet tabanca, 19 adet fişek, 3 adet kesici alet, 3 adet tüfek, 1 adet hassas terazi, 1 adet şarjör, 9 adet emtia, 548 adet tütün ambalajı, 171 bin 720 adet makaron, 54 kilo kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi, 3 bin 470 TL para, 6 adet hava kompresörü ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 15 gram esrar, 54 gram metamfetamin, 152 gram kannabinoid, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 97 gram bonzai, 6 gram bonzai hammadesi ve 15 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca kentte meydana gelen 35 trafik kazasında, 56 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan kaybolan 12 şahıs, 4 adet motosiklet ve 1 adet otomobilin bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ