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Elazığ'da Son Bir Haftada 203 Olay Meydana Geldi

Elazığ'da Son Bir Haftada 203 Olay Meydana Geldi
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Elazığ Valiliği'nin açıkladığı haftalık asayiş raporuna göre, kentte son bir hafta içerisinde 203 olay gerçekleşti, 171 şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu ve diğer yasadışı maddeler ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 203 olay meydana gelirken, 171 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 30 Aralık - 05 Ocak'ta meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 203 olay meydana gelirken 171 şahıs yakalandı. 8 şahsın tutuklandığı, 17 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 70 bin 548 şahıs ve 33 bin 206 araç kontrol edildi. Aranması olan 414 şahıs yakalanırken, 24 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 165'ine cezai işlem uygulanırken, 195 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 4 adet tabanca, 3 adet tüfek, 2 adet kesici alet, 143 adet fişek, 1 adet şarjör, 25 kilo tekel tütünü, 39 bin 400 adet makaron, 260 adet bandrol, 73 adet cinsel içerikli hap ve 100 adet emtia ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 604 gram esrar, 27 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 2 gram kokain, bin 314 adet sentetik ecza, 244 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatın ele geçirildiği bildirildi.

Son bir haftada kentte meydana gelen 21 trafik kazasında, 35 kişini yaralandığı aktarıldı. Ayrıca kaybolan 7 şahıs, 1 adet Tyler cinsi köpek ve 1 adet bahçe salıncağının bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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