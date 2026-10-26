Elazığ'da son 20 günlük uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 20 gün içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 672 gram esrar maddesi, 365 gram sentetik kannabionid maddesi, 321 adet sentetik ecza hap, 118 gram kokain, 91 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 adet kartuş ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheli şahıslardan 8'i "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 126 şüpheli şahsa da "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan dolayı adli işlem yapıldığı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı