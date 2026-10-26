Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da son 20 günlük uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da son 20 günlük uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, 126 şüpheliye uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 20 gün içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 672 gram esrar maddesi, 365 gram sentetik kannabionid maddesi, 321 adet sentetik ecza hap, 118 gram kokain, 91 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 adet kartuş ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheli şahıslardan 8'i "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 126 şüpheli şahsa da "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan dolayı adli işlem yapıldığı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler

Sedat Peker ile çekilen fotoğrafı soruldu, Üşümezsoy'un yanıtı bomba
Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

Önce aracın önüne yattı, sürücü iner inmez planı ortaya çıktı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'ne operasyon! Rasim Özdemir dahil 4 kişi gözaltında
Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı

“Ankara’nın denizi yok mu?” sorusuyla gündem olmuştu: Bu kez konu darp
Sivas'ta diş hekimini görenler şaşırıyor! Eypio'ya benzerliği nedeniyle fotoğraf çektirmek istiyorlar

Ünlü şarkıcının ikizi gibi! Görenler fotoğraf çektirmek istiyor
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan'da yakalandı
1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat

1 milyon kişinin borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat