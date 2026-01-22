Haberler

Elazığ'da sokak ortasında tekme tokat kavga: O anlar kamerada

Güncelleme:
Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir şahıs, diğer şahsa sokak ortasında tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ



