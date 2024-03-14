Elazığ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki kız yaralandı.

Olay, Kovancılar'da bir lisenin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmekte olan 17 yaşındaki Y.S., 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda bacakları ve kollarından yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımı ile köpeklerden kurtulabildi. Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son zamanlarda ilçede sokak köpeklerinin arttığını dile getiren vatandaşlar, belediye ekiplerinin bu konuda çalışma yapmasını istedi. - ELAZIĞ