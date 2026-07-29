Haberler

Elazığ’da sokak köpekleri 2 keçiyi telef etti

Elazığ’da sokak köpekleri 2 keçiyi telef etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da sürü halindeki sokak köpekleri, 2 keçiyi telef etti.

Elazığ'da sürü halindeki sokak köpekleri, 2 keçiyi telef etti. Köpeklerin keçilere saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Ulukent Mahallesi Devegölü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü halinde gezen sokak köpekleri, keçi sürüsüne saldırdı. Sürü sahibi köpekleri taşla kovalayarak uzaklaştırdı. 2 keçi telef olurken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek

Her gören aynı yorumu yapıyor: Sen ne güzel bir adamsın

Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

AVM yerle bir oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması

Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması
Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı

950 yıllık gizem çözülüyor: İlk kez gün yüzüne çıkarılıyor
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor