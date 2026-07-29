Elazığ’da sokak köpekleri 2 keçiyi telef etti
Elazığ’da sürü halindeki sokak köpekleri, 2 keçiyi telef etti.
Elazığ'da sürü halindeki sokak köpekleri, 2 keçiyi telef etti. Köpeklerin keçilere saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Ulukent Mahallesi Devegölü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü halinde gezen sokak köpekleri, keçi sürüsüne saldırdı. Sürü sahibi köpekleri taşla kovalayarak uzaklaştırdı. 2 keçi telef olurken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı