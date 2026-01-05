Haberler

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ'da Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, 36 yaşındaki Ö.E. bacağından yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı ve polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da bir şahıs, düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, merkez Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ö.E. (36), bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahıs kaçarken, yaralı ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

