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Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı, 6 Şüpheli Yakalandı

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Elazığ'da minibüs durağında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da 1 kişiyi öldüren ve 1 kadını yaralayan 6 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kadının da yaralandığı olaya karışan 6 şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, iki gün önce Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişiler minibüs durağında çalışan Hayrettin Yılmaz'a silahla ateş etti. Olayda Yılmaz ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralanan Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla kasten öldürme olayının şüphelisini ve olaya karıştığı tespit edilen toplam 5 kişi olmak üzere toplamda 6 kişiyi olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlana 6 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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