Elazığ'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, İcadiye Mahallesi İkinci Harput Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

