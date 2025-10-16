Elazığ'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, İcadiye Mahallesi İkinci Harput Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ
