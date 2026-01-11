Haberler

Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü Haber Videosunu İzle
Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada silahla tartıştıkları 2 kişiyi yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı.

SİLAHLA YARALAYIP KAÇTILAR

Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı