Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki grup arasında çatışma çıktı. İki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen bir gurup henüz bilinmeyen bir nedenle karşı tarafa ateş açtı. Diğer tarafında ateş açarak karşılık vermesi sonucu olayda, toplam 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Elazığ'a sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerine geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ

