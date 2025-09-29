Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen bir gurup henüz bilinmeyen bir nedenle karşı tarafa ateş açtı. Diğer tarafında ateş açarak karşılık vermesi sonucu olayda, toplam 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Elazığ'a sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerine geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ