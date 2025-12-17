Haberler

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

