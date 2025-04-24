Elazığ'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
Elazığ-Malatya karayolu Pincirik köyü mevkiinde seyir halindeki bir tır, aniden alev aldı. Sürücü tırı güvenli bir noktaya park ederek araçtan indi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da seyir halindeki tır alev alev yandı.
Olay, Elazığ- Malatya karayolu Pincirik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tırı güvenli noktaya park ederek araçtan indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa