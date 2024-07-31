Elazığ'da seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı

Elazığ'da seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmında, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücü, cadde ortasında durdurduğu araçtan inerken, yangına ilk müdahale vatandaşlardan geldi. İlk müdahalelerin ardından durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ