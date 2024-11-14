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Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobil Yangınında Araç Küle Döndü

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Elazığ'da seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da otomobil alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabaha karşı Elazığ-Pertek karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdu. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı ve otomobil küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobil Yangınında Araç Küle Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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