Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole uçarak dik konumda kalırken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Yazıkonak beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Duvardan aşağı düşen araç dik şekilde kalırken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı