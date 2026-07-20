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Elazığ'da saman yangını büyümeden söndürüldü

Elazığ'da saman yangını büyümeden söndürüldü
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Muratbağı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan saman yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Elazığ'da çıkan saman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesi Muratbağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle saman yığınında yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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