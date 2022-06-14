Elazığ'da sağanak biranda bastırdı, onlarca araç yolda kaldı

Sağanak sonrası yolda kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış yine etkili oldu. Biranda bastıran sağanak sonrasında yollarda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler iş makineleriyle suyu tahliye etmek için canla başla çalıştı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış 2 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bir anda bastıran sağanakla birlikte birçok alt geçit sularla oldu. Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Elazığ Belediyesi ekipleri iş makineleriyle suyun tahliyesi için canla başla çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su baskını sonucunda mahsur kalan vatandaşlara destek sağlanması amacıyla AFAD ekipleri tarafından olaylara anında müdahale edildiği bildirildi.

Kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, "Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl il geneli ve Adıyaman'ın kuzey çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.