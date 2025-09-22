Haberler

Elazığ'da Refüje Çarpan Tır Devrildi, Yaralı Yok

Elazığ'da Refüje Çarpan Tır Devrildi, Yaralı Yok
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır, refüje çarparak devrildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve devrilen tır vinçle kaldırılacak.

Elazığ'da refüje çarpan tır devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü, yaralanmadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırın, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırılacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

