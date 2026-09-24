Elazığ'da polisten kaçan ehliyetsiz motosikletliye 326 bin lira ceza kesildi

Elazığ'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 4 maddeden 326 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Bunun üzerine sürücü kaçmaya başladı. Ardından yaşanan kovalamaca sonucunda sürücü, Doğukent Mahallesi'nde yakalandı. Ehliyeti olmayan sürücü B.Ç.'nin aynı zamanda alkollü olduğu tespit edildi. Motosikletinde abart egzozda bulunan sürücüye ve araç sahibine 4 maddeden toplam 326 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan motosikletin 90 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı