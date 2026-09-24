Haberler

Elazığ'da polisten kaçan ehliyetsiz motosikletliye 326 bin lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da polisten kaçan ehliyetsiz motosikletliye 326 bin lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, Doğukent Mahallesi'nde yakalandı; ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Abart egzozlu motosikletin sürücüsü ve sahibine 4 maddeden toplam 326 bin lira ceza kesildi, motosikletin 90 gün trafikten men edildiği öğrenildi.

Elazığ'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 4 maddeden 326 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Bunun üzerine sürücü kaçmaya başladı. Ardından yaşanan kovalamaca sonucunda sürücü, Doğukent Mahallesi'nde yakalandı. Ehliyeti olmayan sürücü B.Ç.'nin aynı zamanda alkollü olduğu tespit edildi. Motosikletinde abart egzozda bulunan sürücüye ve araç sahibine 4 maddeden toplam 326 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan motosikletin 90 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
44 yıldır Türkiye'deydi! TMSF, ünlü bankanın iflasını istedi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren dev bankanın iflası istendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

Milyonlarca insanın hayali burada yatıyor!
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu

55. bölümdeki sır! Kurtlar Vadisi'nin 'Abidin'i yıllar sonra anlattı
SPK'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon idari para cezası

SPK'dan milyonluk ceza ve sermaye artırımı onayı
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Uçakta büyük skandal! Yanındaki adamın uygunsuz eylemini görüp şikayet etti, yine aynı yere oturtuldu

Uçakta büyük skandal! Kadın yolcunun şikayeti de işe yaramadı
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu