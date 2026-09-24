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Elazığ'da plakasız araçla kaçan sürücüye 332 bin lira ceza kesildi

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Elazığ'da plakasız araçla kaçan sürücüye 332 bin lira ceza kesildi
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Elazığ'da okul çevresinde denetim yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, plakasız aracıyla kaçarken başka bir araca çarparak durdu. Sürücüye ehliyetsizlik ve dur ikazına uymama gibi 5 maddeden toplam 332 bin lira ceza kesildi; araç Yediemin otoparkına çekildi.

Elazığ'da okul çevresinde denetim yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak plakasız aracıyla kaçan şahıs, başka bir araca çarparak durdu. Sürücüye 5 maddeden toplamda 332 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, okul önü ve çevresinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üniversitesi Mahallesi'nde plakasız bir araç tespit etti. Polislerin 'Dur' ikazına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Sürücü ardından başka bir araca çarparak durdu. Sürücü ve araç içerisindeki diğer 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, dur ikazına uymamak, ters istikametten gitme, emniyet kemeri, tescil plakası alınmadan karayoluna çıkmak maddelerinden toplam 332 bin lira ceza kesildi. Aracın ise Yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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