Elazığ'da pikap takla attı: 3 yaralı

Elazığ-Malatya kara yolunda kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap kazası sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya kara yolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AZ 338 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
