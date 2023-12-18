Elazığ'da pikabın kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Alacakaya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, aynı yönde seyir halinde olan 23 ABJ 757 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ